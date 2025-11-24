Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kozluk'ta Anıldı

AK Parti heyeti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vurulduğu noktada ve görev yaptığı okulda andı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:10
AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, saldırının hedefindeki AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı görev yaptığı okulda andı.

Şansi ve beraberindeki heyet, 2017'de terör saldırısıyla şehit edilen Yalçın'ın Kozluk ilçesindeki saldırı noktasına karanfil bıraktı ve dua etti. Anma töreninin ardından heyet, şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda, Yalçın'ın emekleriyle kurulan müzik sınıfı gezildi, Şehit Öğretmen Köşesi'ne karanfiller bırakıldı. Ziyaret sırasında bir müzik öğretmeninin Aybüke Yalçın ile özdeşleşen Mağusa Limanı türküsünü seslendirmesi duygulu anlara sahne oldu.

"Şehit öğretmenlerimizin hatırası gelecek nesillere aktarılacak"

Hüseyin Şansi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın aziz hatırasını yaşatmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı. Şansi, 2017'deki saldırıya atıfta bulunarak amacın acıyı tazelemek değil, hatırayı gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmak olduğunu söyledi.

Şansi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı öncülüğünde Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu takibinde yeni bir sürecin başladığını belirtti ve "Bundan sonra anneler ağlamayacak. Bir daha Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler toprağa düşmeyecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden öğretmenleri de anarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Temelli bir çözüm süreci yaşanacaktır"

Saldırının hedefindeki dönemin belediye başkanı, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, o acı günü hatırlatarak etkinlikte konuştu. Işık, terörist kurşunlarının hedefi olduklarını, o gün Şenay Aybüke öğretmeni kaybettiklerini ve her yıl bu tarihte anma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Işık, Türkiye'de artık bir silahsızlanma süreci başlatıldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, hiçbir güvenlik görevlimiz, hiçbir evladımız şehit olmadan; anneler ağlamadan temelli bir çözüm süreci yaşatılacaktır" dedi. Işık, Şehit Aybüke Yalçın'a rahmet dileyip tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ŞANSİ VE BERABERİNDEKİ HEYET, YALÇIN'IN 2017 YILINDA TERÖR SALDIRISIYLA ŞEHİT EDİLDİĞİ KOZLUK İLÇESİNDEKİ SALDIRI NOKTASINA KARANFİL BIRAKARAK DUA ETTİ.

