Şehit Pilot Gökhan Korkmaz’ın Adı Büyükçekmece’de Yaşatılacak

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Aralık ayı birinci toplantısında aldığı kararla Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın adının doğup büyüdüğü ilçede yaşatılmasına karar verdi. Toplantıya Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlık etti.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için meclis saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Hakan Çebi’nin Açıklaması

Hakan Çebi, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve şehit silah arkadaşlarını rahmetle anarak şunları söyledi;

"11 Kasım tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’dan havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi ve bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şahadeti tüm Türkiye’ye, milletimize derin bir acı yaşatmıştır. Bu elim kazada Büyükçekmecemizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz’ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Milletimizin başı sağolsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan’ın Mesajı

Tarık Erdoğan mecliste söz alarak şunları ifade etti;

"Kasım ayında Büyükçekmece büyük bir acıya uyandı. Değerli kardeşim mahallemizin çocuğu Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece’nin sokaklarında büyüyen bir kardeşimizdi. O’nun şahadeti bize bir kez daha gösterdi; siyaset biter, tartışmalar biter ama vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz. Ailesi bugün hala o acıyı yaşıyor. Ama biliyorlar ki, Büyükçekmece onların yanındadır. Şehidimizin adı bu kentin sokaklarında, parklarında ve kalbinde yaşayacaktır"

Meclis Kararı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı da şehitler için üzüntüsünü dile getirerek rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti. Ardından meclis gündeminde yer alan; Azerbaycan’dan Türkiye’ye intikal etmek üzere havalanarak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Askeri Kargo Uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın isminin doğup büyüdüğü ilçede yaşatılması amacıyla, Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi sınırında bulunan Gölboyu Caddesi’ne isminin verilmesi maddesi, CHP ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Karar, şehidin anısını yaşatmayı amaçlayan yerel bir adım olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAKAN ÇEBİ