Şehit Pilot Hasan Bahar’ın Naaşı Türkiye’ye Getirildi

Hırvatistan'da düşen AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı özel uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi; 18 Kasım'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 03:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 03:41
İSTANBUL (İHA) — Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Uçağın AT-802 tipi olduğu ve Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düştüğü bildirildi.

Şehit pilotun naaşı, gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

Defin ve tören bilgisi

Şehit pilot Hasan Bahar, 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

UÇAĞIN BEKLEME YERİ

CENAZENİN ALINMASI

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu