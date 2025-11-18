Şehit Pilot Hasan Bahar’ın Naaşı Türkiye’ye Getirildi
İSTANBUL (İHA) — Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.
Uçağın AT-802 tipi olduğu ve Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düştüğü bildirildi.
Şehit pilotun naaşı, gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.
Defin ve tören bilgisi
Şehit pilot Hasan Bahar, 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
UÇAĞIN BEKLEME YERİ