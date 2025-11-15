Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Alaşehir'de görev başındayken trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ali Barut (34), Salihli'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:36
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Ali Barut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ali Barut (34), memleketi Salihli’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza ve olay yeri

Alaşehir ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Hatice Ü. idaresindeki 45 A 59624 plakalı resmi polis aracının, park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu Ali Barut şehit oldu. Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ü.nün tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Tören ve cenaze işlemleri

Barut’un naaşı, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Salihli’nin Aksoy Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze, namaz için Kapancı Mahallesi Camii’ne taşındı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, evli ve 2 çocuk babası olan şehit Polis Memuru Ali Barut, Kapancı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Katılımcılar ve duygusal anlar

Cenaze törenine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin eşi Saadet Barut, annesi Cennet Barut ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 10 yıllık polis memuru olan Ali Barut’un vefatı, ilçede derin üzüntü yarattı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREVİ BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREVİ BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ALİ BARUT, (34) MEMLEKETİ SALİHLİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE GÖREVİ BAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
3
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
4
Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında, İnsani Kriz Derinleşiyor
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı