Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Ali Barut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ali Barut (34), memleketi Salihli’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza ve olay yeri

Alaşehir ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Hatice Ü. idaresindeki 45 A 59624 plakalı resmi polis aracının, park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu Ali Barut şehit oldu. Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ü.nün tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Tören ve cenaze işlemleri

Barut’un naaşı, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Salihli’nin Aksoy Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze, namaz için Kapancı Mahallesi Camii’ne taşındı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, evli ve 2 çocuk babası olan şehit Polis Memuru Ali Barut, Kapancı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Katılımcılar ve duygusal anlar

Cenaze törenine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin eşi Saadet Barut, annesi Cennet Barut ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 10 yıllık polis memuru olan Ali Barut’un vefatı, ilçede derin üzüntü yarattı.

