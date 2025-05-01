Selçuk Bayraktar'dan Anadolu Ajansı'na Övgü: TEKNOFEST'in İlk Yılından Beri Destekliyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı’nı Ziyaret Etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Bayraktar, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda AA’nın TEKNOFEST’in ilk yılından itibaren organizasyonun hayata geçmesinde ne denli önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın Rolü

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen bu etkinlikte, AA'nın sağladığı desteklerin TEKNOFEST'in başarısında kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, bu iş birliğinin devam etmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Bayraktar’ın Anadolu Ajansı’na olan bu övgü dolu ifadeleri, organizasyonun gelecekteki etkinliklerinde de işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, kapılarını ziyaretçilere açtı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışın ardından standları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, kapılarını ziyaretçilere açtı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışın ardından standları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.