Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı

Selçuklu Belediyesi'nin 2022'den beri yürüttüğü 'Atık Kumbaram Projesi' ile 13 bin 250 üye, 2 milyon 545 bin TL yükleme ve yaklaşık 2 bin 130 ton atık toplandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:22
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Atık Kumbaram Projesi'ni 2022'den bu yana yoğun şekilde uyguluyor.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, plastik, cam, metal, kağıt ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlayan kumbaralarla öne çıkıyor. Proje, çevre dostu yapısı ve kullanım kolaylığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunuyor.

Hedef; atıkların etkin şekilde kontrol edilmesi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması ve vatandaşların ev ekonomisine destek verilmesidir. Proje kapsamında Bosna Hersek, Aydınlıkevler, Kılınçarslan ve Feritpaşa mahallelerinde olmak üzere dört farklı noktada, özel donanımlı üç mobil araç ile haftanın altı günü pazar yerlerinde vatandaşlara hizmet veriliyor.

Projede 2022-2025 yılları arasında 13 bin 250 üye uygulamaya katıldı. Atık Kumbaram Kart'a 2 milyon 545 bin TL yükleme yapılırken, yaklaşık 2 bin 130 ton geri kazanılabilir atık toplandı.

Atık Kumbaram Projesi ile geri dönüşüme dikkat çekiyoruz

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şöyle konuştu: "Sıfır Atık hedeflerimiz doğrultusunda ilçemizde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu proje hem çevremizi korumak hem de geleceğe daha temiz bir Selçuklu bırakmak adına attığımız önemli adımlardan biri. Vatandaşlarımıza çevre bilincini aşılamak ve bu konudaki farkındalıklarını arttırmak için hayata geçirdiğimiz proje şuanda ilçemizin belirli noktalarında bulunuyor. Bu farkındalığı daha geniş kitlelere yaymak için kumbaraları daha farklı lokasyonlarda yaygınlaştıracağız. Daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Projemize ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu ilginin devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

