Selfyfest’25: Türk Telekom 5G Deneyimini 7 Üniversiteye Taşıdı

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, Selfyfest’25 ile 7 üniversitede 5G deneyimi sundu; HADO turnuvası ve konserlerle 350 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:54
Selfyfest’25: Türk Telekom 5G Deneyimini 7 Üniversiteye Taşıdı

Selfyfest’25 ile kampüslere 5G deneyimi taşındı

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlence, müzik ve sporu üniversite kampüslerinde buluşturdu. "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenen Selfyfest’25, bu yıl öğrenciler için hem keyifli etkinlikler hem de Türk Telekom’un 5G altyapısı üzerinden geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sundu.

Festival kapsamındaki etkinliklerde artırılmış gerçeklik (AR) destekli yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası öne çıktı. Öğrenciler, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde sanal enerji topları fırlatarak rakiplerini saf dışı bırakmaya çalıştı; bu deneyim hem fiziksel hareketi hem de dijital stratejiyi bir araya getirdi.

"5G’nin dönüştürücü gücüyle müşterilerimiz için yeni bir dönem başlatıyoruz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları söyledi: "Türkiye’nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek. Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazırız. Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G’nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Şirket olarak, yüzde 56’sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla güçlü büyüme ivmemizi sürdürürken, 2025 üçüncü çeyrekte mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettik ve mobil abone sayımızı 30,8 milyona taşıdık. Mobil Numara Taşıma pazarının lideri olarak son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştık. Başarımızın arkasında yatan en güzel nedenlerinden biri de gençlerle kurduğumuz güçlü bağ. Gençlik markamız Selfy ile gençlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bu ihtiyaçları karşılıyor ve onlara eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya sunuyoruz".

Selfy, kampüslerde gençlerin hayatına dokundu

Özden, Selfy’nin sunduğu avantajlara değinerek, "Bol internetli avantajlı tarifelerden Sil Süpür’de Selfy’lilere özel hediyelere, yeme içmeden sinemaya, ulaşımdan giyime kadar pek çok kategoride marka iş birliklerimizle gençlerin hem dijital hem de sosyal yaşamlarını daha keyifli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Selfyfest’25’te öğrenciler, 5G’nin günlük hayata nasıl dokunduğunu yerinde deneyimleme imkânı buldu.

Türk Telekom, mobildeki gücünü avantajlı paketler ve gençlere yönelik fırsatlarla pekiştirirken, Selfy markasıyla gençlerin sosyalleşmesine ve kendini ifade etmesine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

HADO Turnuvası ve uluslararası rekabet

Selfyfest’25, 7 farklı üniversitede düzenlenerek 350 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. Öğrenciler 5G deneyimini yaşarken, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası da Türk Telekom 5G teknolojisiyle yapıldı. Farklı ülkelerden yarışmacıların 5G bağlantısı üzerinden mücadele ettiği turnuvada Türkiye Milli Takımı şampiyon oldu, etkinlik gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK TELEKOM’UN GENÇLİK MARKASI SELFY, GELENEKSELLEŞEN FESTİVALİYLE EĞLENCE, MÜZİK VE SPORU...

TÜRK TELEKOM’UN GENÇLİK MARKASI SELFY, GELENEKSELLEŞEN FESTİVALİYLE EĞLENCE, MÜZİK VE SPORU ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDU. "HER ANIN SPONSORU SELFY KAMPÜSTE" KONSEPTİYLE DÜZENLENEN SELFYFEST’25, BU YIL ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE BİNLERCE GENCE EĞLENCENİN YANI SIRA TÜRK TELEKOM’UN 5G ALTYAPISIYLA GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ DENEYİMLEME FIRSATI DA SUNDU.

TÜRK TELEKOM PAZARLAMA VE MÜŞTERİ DENEYİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZEYNEP ÖZDEN

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?