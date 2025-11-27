Selfyfest’25: Türk Telekom 5G Deneyimini 7 Üniversiteye Taşıdı

Selfyfest’25 ile kampüslere 5G deneyimi taşındı

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlence, müzik ve sporu üniversite kampüslerinde buluşturdu. "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenen Selfyfest’25, bu yıl öğrenciler için hem keyifli etkinlikler hem de Türk Telekom’un 5G altyapısı üzerinden geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sundu.

Festival kapsamındaki etkinliklerde artırılmış gerçeklik (AR) destekli yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası öne çıktı. Öğrenciler, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde sanal enerji topları fırlatarak rakiplerini saf dışı bırakmaya çalıştı; bu deneyim hem fiziksel hareketi hem de dijital stratejiyi bir araya getirdi.

"5G’nin dönüştürücü gücüyle müşterilerimiz için yeni bir dönem başlatıyoruz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları söyledi: "Türkiye’nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek. Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazırız. Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G’nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Şirket olarak, yüzde 56’sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla güçlü büyüme ivmemizi sürdürürken, 2025 üçüncü çeyrekte mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettik ve mobil abone sayımızı 30,8 milyona taşıdık. Mobil Numara Taşıma pazarının lideri olarak son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştık. Başarımızın arkasında yatan en güzel nedenlerinden biri de gençlerle kurduğumuz güçlü bağ. Gençlik markamız Selfy ile gençlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bu ihtiyaçları karşılıyor ve onlara eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya sunuyoruz".

Selfy, kampüslerde gençlerin hayatına dokundu

Özden, Selfy’nin sunduğu avantajlara değinerek, "Bol internetli avantajlı tarifelerden Sil Süpür’de Selfy’lilere özel hediyelere, yeme içmeden sinemaya, ulaşımdan giyime kadar pek çok kategoride marka iş birliklerimizle gençlerin hem dijital hem de sosyal yaşamlarını daha keyifli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Selfyfest’25’te öğrenciler, 5G’nin günlük hayata nasıl dokunduğunu yerinde deneyimleme imkânı buldu.

Türk Telekom, mobildeki gücünü avantajlı paketler ve gençlere yönelik fırsatlarla pekiştirirken, Selfy markasıyla gençlerin sosyalleşmesine ve kendini ifade etmesine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

HADO Turnuvası ve uluslararası rekabet

Selfyfest’25, 7 farklı üniversitede düzenlenerek 350 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. Öğrenciler 5G deneyimini yaşarken, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası da Türk Telekom 5G teknolojisiyle yapıldı. Farklı ülkelerden yarışmacıların 5G bağlantısı üzerinden mücadele ettiği turnuvada Türkiye Milli Takımı şampiyon oldu, etkinlik gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

