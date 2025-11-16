Selmanoğlu: Şavaklılar Elazığ’ın Ekonomisinde Özel Yere Sahip

AK Parti heyeti Şavaklılar Derneği Yüksek İstişare Kurulu ile buluştu

AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Şavaklılar Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

"Bu topraklarda birlik ve kardeşlik asırlardır en büyük gücümüz olmuştur. Elazığ’ın kadim kültürü, Şavaklıların yiğitliği ve mertliğiyle daha da anlam kazanmıştır."

Selmanoğlu, Şavaklıların kültür, dayanışma ve Anadolu irfanını en güçlü şekilde yaşattığını vurguladı ve Şavak'ın yalnızca bir bölge adı olmadığını, cesareti, vefası, çalışkanlığı ve devletine bağlılığıyla gönüllerde yer etmiş bir değerler bütünü olduğunu söyledi.

"Şavaklı kardeşlerimizin özellikle üretime, hayvancılığa, ticarete ve emeğe dayalı katkıları, Elazığ’ın ekonomik yapısında çok özel bir yere sahiptir."

Selmanoğlu, emek verenlerin desteklenmesinin, sorunların çözülmesinin ve yolun açılmasının görevleri olduğunu belirtti: "Kapımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır."

Toplantıda, gönüllerin birleştirilmesi, taleplerin yerinde dinlenmesi ve birlikte atılacak adımların güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Selmanoğlu, Şavaklıların birlikteliği ve dayanışmasının şehre güç katmaya devam edeceğini söyledi.

"Nazik misafirperverlikleri için Dernek Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Sağ olun, var olun"

