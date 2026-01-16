Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu

Semih Balaban 2025 Yılını Değerlendirdi, 2026 İçin Hedefleri Açıkladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2026 yılının ilk olağan basın toplantısında 2025 yılını değerlendirdi ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Balaban, 2025'in kendileri için zorlu ve kayıplarla dolu bir yıl olduğunu vurguladı.

Kayıplar ve Taziyeler

Toplantıda konuşan Başkan Balaban, "2025 yılı bizim için ne yazık ki çok zor bir yıl oldu. Duygulanarak ifade ediyorum; bu yıl ardı ardına genç kayıplar yaşadık. Ferdi Başkanımızı kaybettik. İl başkan yardımcımız Dilek kardeşimizin oğlu Cemreyi, il başkan yardımcımız Kemal Kaplan ağabeyimizin evladı, benim de öğrencim olan Çiğdem kızımızı kaybettik. Gençlik kollarında ve partimizde büyük emekleri olan Gülşah Durbay Başkanımızı da ne yazık ki yitirdik. 2025, unutamayacağımız ama acılar anlamında unutmak istediğimiz bir yıl oldu. Kaybettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu genç ölümlerin bir daha yaşanmaması için Allah’a dua ediyorum.

Balaban, 2026'ya da acıyla girdiklerini belirterek, "Ne yazık ki 2026’ya da acıyla girdik. Alaşehir’de Manisa Büyükşehir Belediyemizin MASKİ Koordinatörü olan genç bir arkadaşımızı daha kaybettik. Bir kez daha başımız sağ olsun. Bu acılar kalbimize kazındı; unutmak istesek de hiçbir zaman unutamayacağız" dedi.

Konuşmasında ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşeke yeni görevinde başarı dileyen Balaban, Emre Esenkaya ve Mümin Yılmazın başkan yardımcılığına atanmasını tebrik etti; Anıl Ceylan ve Onur Ceylana emekleri için teşekkür etti. Balaban, "Aynı kentte, altı ay arayla iki seçilmiş belediye başkanını kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yeni Hizmetler: Kreşler, Kafeler ve Sosyal Alanlar

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Balaban, olumsuzluklara rağmen hizmet üretmeyi sürdürdüklerini belirtti. Genel Başkanımız Özgür Özel’in Saruhanlı’da verdiği mesaj doğrultusunda etkinliklere kapsayıcı yaklaşım getireceklerini söyledi ve toplu açılış törenini Gülşah Durbay Başkanımızın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.

Balaban, söz verdikleri dört kreşin tamamını açtıklarını, Emekli Kafeyi hizmete sunduklarını ve Gençlik Kafeyi gençlere uygun fiyatlı bir alan haline getirdiklerini belirtti. Bugün emekliler ve gençlerin çayı 5 liraya, kahveyi 10 liraya tüketebildiğini vurgulayarak, "Belediyecilik tam olarak budur; halkın parasına değer katmaktır" dedi.

Sokak Hayvanları ve Spor Başarıları

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları da değerlendiren Balaban, "Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde şikâyetler %90 oranında azaldı" bilgisini paylaştı. Şehzadeler Belediyesi ve Büyükşehir iş birliğiyle üçlü çalışma kurduklarını, Sarıalanın modernize edilmeden yeniden açılmayacağını söyledi.

Spor alanındaki gelişmelere değinen Balaban, 2024’te 43 olan altın madalya sayısını 2025’te 60’a çıkardıklarını, takım kupa sayısını 19’dan 34’e yükselttiklerini ve kadın sporcu sayısını 400’den 1600’e çıkardıklarını belirtti. Ayrıca judo takımının Süper Lig’e yükseldiğini ve down sendromlu çocukların spora kazandırıldığını ifade etti.

Mali Durum ve İstihdam

Balaban, belediyenin borç yönetimine ilişkin şunları aktardı: GES yatırımı sayesinde Gediz AŞ’ye olan 30 milyon liralık borcumuzu sıfırladık. Piyasa ve banka borçlarını azalttıklarını, son üç aydır maaşları erken ödediklerini ve ne işçiye ne memura borçlarının bulunmadığını söyledi. Sosyal medyada Manisa’da en çok etkileşim alan belediye olduklarını da ekledi.

Personel sayısının şu an 1724 olduğunu ve tamamının kayıtlı olduğunu belirten Balaban, yeni hizmet alanları nedeniyle istihdamın arttığını, şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı: "Halkımıza asla yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Hata yaparsak çıkıp özür dilemeyi biliriz."

2026 Hedefleri ve Projeler

2026 için planlanan çalışmalardan bahseden Balaban, Ramazan etkinliklerini güçlendirerek sürdüreceklerini, sosyal hizmetler, kültürel etkinlikler ve gezilerin artarak devam edeceğini söyledi. Borçların tamamen bitmediğini, özellikle SSK borcunun devam ettiğini ancak piyasa borçlarını büyük ölçüde azalttıklarını belirtti ve yeni kaynaklar bularak süreci 2029a kadar yönetme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Somut projeler arasında Muradiye pazar yerinin taşınması, yeşil alan ve yeni proje uygulamaları, Muradiye’ye taziye evi ve halı saha kazandırılması, turizmde ise Aigai, Yoğurtçu Kalesi ve çevresini kapsayan bir destinasyon planı yer alıyor. Balaban, turizmcileri iş birliğine davet etti ve belediyenin amacının Yunusemre’nin tanıtımı olduğunu vurguladı: "İyi yapılan her işi kim yaparsa yapsın alkışlarız, teşekkür ederiz. Önemli olan halkın yararıdır."

