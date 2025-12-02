Semih Balaban, Yunusemre'de Açılacak Projeleri Yerinde İnceledi

Açılış öncesi saha çalışmalarını bizzat takip etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, önümüzdeki günlerde yapılacak toplu açılış töreni öncesinde ilçede hizmete girecek projeleri yerinde inceledi. İncelemelere Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel de eşlik etti.

Güne Muradiye’de bulunan İsmail Çullu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ziyaretiyle başlayan Balaban, merkez personeli ve eğitim alan çocuklarla sohbet ederek merkezin çocukların sosyal ve kültürel gelişimi açısından önemine dikkat çekti.

Ardından Muradiye Sağlık Merkezinde incelemelerde bulunan Balaban, tespit edilen eksiklerin hızla giderilmesi için talimat verdi.

Muradiye’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kadın Kafe çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı, sonrasında Gülser Çullu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

Balaban’ın son durağı ise açılışa hazırlanan Refakatçi ve Kadın Konukevi oldu. Tesiste yapılan çalışmaları ayrıntılı şekilde inceleyen Balaban, konukevi ve refakatçi biriminin ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

"Yunusemre’de hayata geçirdiğimiz her proje, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için attığımız bir adımdır. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve ihtiyaç sahiplerimiz için oluşturduğumuz bu tesisler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerindendir. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılacağı toplu açılış töreni öncesi her bir projeyi yerinde inceleyerek son hazırlıkları tamamlıyoruz. Şimdiden Yunusemre’mize hayırlı olsun. Toplu açılış tarihini ayrıca duyuracağız."

Toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı belirtilirken, açılış tarihinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

