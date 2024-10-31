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Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu

Cumhurbaşkanı Fay, Türkiye-Senegal işbirliğinin ileriye taşınabileceğini ve uluslararası meselelerde ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:09
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu

Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Önemli Açıklamalar

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkiye-Senegal ilişkilerinin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşbirliği İmkanları

Fay, iki ülke arasındaki işbirliğinin olumlu seyir izlediğini belirterek, "İşbirliğimiz son derece başarılı bir şekilde seyretmekle birlikte, daha fazlasını elbette gerçekleştirme imkanına sahibiz," ifadesini kullandı. Bu kapsamda, Türkiye ile Senegal'in altyapı, savunma, sağlık, tarım, suya erişim, eğitim, enerji ve ekonomi gibi birçok alanda geniş bir ortaklık yelpazesi bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekildi

Fay, toplantıda uluslararası sorunlara da değinerek, terörizmin yaygınlaşması ve savaşların etkilerini ele aldıklarını belirtti. Özellikle Filistin halkının karşılaştığı zorluklar ile Sahel bölgesinin güvenliğine ilişkin kaygılarını dile getirerek, bölgedeki istikrarın sağlanması için işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Küresel Adalet Vurgusu

Fay, Birleşmiş Milletler'in (BM) daha adil bir küresel düzenin sağlanması yolunda yaptığı çalışmalara destek verdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Fay, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve bunun önüne geçmek için ortak bir sorumluluk duyulması gerektiğini kaydetti. Sonuç olarak, Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası meselelerde ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin destekleri için teşekkür etti.

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