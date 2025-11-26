Serik Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Acil Servis Tatbikatı

Tatbikatın ilk anları

Antalya’nın Serik ilçesindeki Serik Devlet Hastanesi acil servisinde düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmayan uygulamalarla dikkat çekti.

Tatbikat, müşahede odasında bebeği rahatsızlanan bir annenin telefonla konuştuğu sırada, ayrıldığı eşi tarafından bebeğin kaçırılmasıyla başladı. Güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle bebek annesine teslim edildi.

40 kişilik trafik kazası senaryosu

Acil servise gelen 40 kişinin karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin hazırlık ve müdahale süreçleri canlandırıldı. Ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılara müdahaleler yapıldı; yaralı yakınlarının hastalarına ulaşma çabaları nedeniyle sağlık personeliyle tartışmalar yaşandı ve güvenlik ekiplerinin müdahaleleri uygulamalı olarak gösterildi.

Diğer senaryolar ve müdahaleler

Senaryolardan biri, kazada yaralanıp özel araçla hastaneye getirilen gebe bir kadına yapılan acil müdahaleyi içeriyordu. Uygulamalar, hem sağlık hem de güvenlik ekiplerinin koordinasyonunu test etti.

Başhekim Serkan Kurt'un değerlendirmesi

Hastane Başhekimi Serkan Kurt, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede tatbikatların önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: Bu ve bunun gibi tatbikatlar hem çalışanlarımız hem de biz idareciler için son derece verimli geçmektedir. Bu tür tatbikatların faydalarını her zaman görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde hastanemize gelen toplu zehirlenme vakasında personelimizin ne kadar donanımlı ve yeterli olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle yılda birkaç defa bu tür uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hem kendimizi hem de personelimizi geliştirerek halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tatbikatın amacı

Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat, acil durumlarda ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma olarak değerlendirildi.

