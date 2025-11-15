Serik'te Eski CHP İlçe Başkanı 'Rüşvet' İddiasıyla Gözaltına Alındı

Antalya'da 2018-2020 dönemi ilçe başkanı hakkında soruşturma

Antalya’nın Serik ilçesinde önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İddialara göre 2018-2020 yılları arasında görev yapan Y.E., Serik’te iş adamı Ü.Ş.’den Antalya’da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etti.

İş adamı Ü.Ş., durumu adli makamlara bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin TL teslim edildiği anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SERİK İLÇESİNDE ÖNCEKİ DÖNEM CHP SERİK İLÇE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTEN Y.E RÜŞVET OPERASYONU KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI.