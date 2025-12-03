Serik'te Mezar Çiçekleri Çalındı: Melike Oğuz'un Babası Kamerayla Takip Ediyor

Serik'te 16 yaşındaki Melike Oğuz'un mezarındaki çiçekler defalarca çalındı. Baba Hüseyin Oğuz, kamera kaydında iki kişinin şüpheli hareketlerini gördü ve şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:06
Antalya'nın Serik ilçesinde 2023 yılında okula giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Melike Oğuz'un mezarındaki çiçeklerin defalarca çalınması, aileyi derinden yaraladı.

Kaza ve süreç

25 Ekim 2023 tarihinde, Melike Oğuz'u okula götüren baba Hüseyin Oğuz'un motosikletine Belek yolu Otogar kavşağında otobüs çarptı. Baba kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, ağır yaralanan Melike Oğuz bir hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. O günden bu yana Hüseyin Oğuz her gün mezarı ziyaret ederek çiçeklerini suluyor ve temizliyor.

Çiçeklerin çalınması ve kamera kayıtları

Son dönemde mezardaki çiçeklerin sürekli çalınması üzerine Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden aldığı izinle mezarın çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, orta yaşlarda bir kadın ve bir erkeğin mezara gelip çiçekleri aldığını belirledi.

Babanın tepkisi

Hüseyin Oğuz yetkililerden şüphelilerin yakalanmasını istedi. Oğuz, "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Çaldıkça ciğerim parçalanıyor. Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar" diye sitem etti.

Oğuz, "Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" diyerek şikayetçi olduğunu bildirdi. Ayrıca, "Bir çocukla yaklaşık 30-35 yaşlarında kapalı bir kadın ile saçlı sakallı bir adam gelip buradan çiçekleri alıp gidiyor. Bu çalanlar bu çiçekleri ne yapıyor bilmiyorum. Ya evinde yetiştiriyor ya da çiçekçilere para karşılığında satıyor" ifadelerini kullandı.

Muhtarın açıklaması

Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca ise, "Daha öncede mahalle mezarlıklarımızda buna benzer bir sürü olay oldu. Vatandaşımızın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alarak kamera yerleştirdik. Birçok mezarda aynı şekilde çiçek hırsızlığı oldu. İnsana saygı yok. Büyüğe saygı yok. En azından ölüye bari saygısı olsun insanların. Bunu alan kişiler herhalde ticaretini yapıyor. Serik’teki diğer mezarlıklarda da aynı olaylar yaşanmıştır. Duyuluyor" dedi.

