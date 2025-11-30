Serik'te otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3 yaralı

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D400 karayolu Kayaburnu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı.

Kazada yaralananlar ve ilk müdahale

Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücü Hakan K., eşi Mehtap K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralılar, tesadüfen yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının iddiası ve soruşturma

Polis olayla ilgili çalışma yürütürken bazı görgü tanıkları, siyah bir aracın kaza yapan aracı seyir halindeyken sıkıştırdığını ve bu sırada kazanın meydana geldiğini, sıkıştıran aracın ise bariyerlere çarparak olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

