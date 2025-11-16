Serik'te Tek Katlı Evde Korkutan Yangın Söndürüldü

Antalya Serik'te Yeni Mahalle 4025 Sokak'ta Ahmet T.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; evde maddi hasar oluştu, bir kadın ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:21
Antalya, Yeni Mahalle 4025 Sokak — 21.00

Antalya'nın Serik ilçesinde, 21.00 sıralarında Yeni Mahalle 4025 Sokak'ta bir yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tek katlı ev Ahmet T.'ye ait olup, bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü; ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Olay yerinde rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

