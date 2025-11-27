Sessiz Ayrılık ve Ghosting: Dijital Çağda İlişkilerin Yeni Dili

Eskişehir'de Psikolog Nazlı Ağın, dijital iletişimin yaygınlaştığı günümüzde ilişkilerin artık yüksek sesle bitmediğini belirterek, sessiz ayrılık ile ghosting olgularının arttığını vurguladı.

Sessiz ayrılık ve ghosting nedir?

Psikolog Nazlı Ağın, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bir yanda ağır ağır sönen bağlar, diğer yanda bir anda kapanan iletişim kanalları sessiz ayrılık ve hepimizin sosyal medyada da sıklıkla denk geldiği bir terim olan ghosting, günümüzün en yaygın kopuş biçimleri haline geldi."

Belirsizliğin yıkıcı etkisi

"Sessiz ayrılık, ilişkiye yapılan duygusal yatırımın zamanla azaltılmasıyla ortaya çıkıyor. Konuşmalar yüzeysel hâle geliyor, yakınlık azalıyor, gelecek planları belirsizleşiyor. Partnerlerden biri çoğu 'Bir şey değişti ama ne?' duygusunun içinde kalıyor. Ortada resmi bir bitiş yok ama duygu çoktan tükenmiş oluyor. Ghosting ise, çok daha sert bir kopuş ve görmezden gelme hali. Kişi hiçbir açıklama yapmadan iletişimi tamamen kesiyor. Mesaj yok, arama yok, açıklama yok. Bu davranış çoğunlukla yüzleşme kaygısından, çatışmadan kaçma eğiliminden ve terk edilmeye yönelik duyulan kaygıdan besleniyor. Belirsizlik ise geride kalan için en ağır yük haline geliyor" dedi.

Belirsizlik, geride kalanlar için en ağır yük olarak öne çıkıyor.

Neden bu kadar yaygınlaşıyor?

Ağın, bu iki kopuş biçiminin ortak noktasının kaçınma olduğunu belirterek, "Sessiz ayrılık düşük dozda, ghosting ise yüksek dozda kaçınma stratejisi. Ortada cesaret gerektiren bir konuşmayı yapmaktan, olumsuz duygularla yüzleşmekten kaçınmak var" dedi.

Psikolog Ağın, nedenlerine ilişkin olarak şunları ekledi: "Dijital iletişimin kolaylığı duygusal iletişimi zayıflattı. Kaçıngan bağlanma stilleri daha görünür oldu. Bir de 'alternatif bolluğu' algısı var. Giderse yenisi gelir düşüncesi, ilişkileri yüzeyselleştiriyor. Sonuçta en küçük çatışmaya bile tahammül azalıyor."

Ne yapılmalı?

Ağın, çözümün erken uyarıları fark etmek, duyguları açıkça konuşmak ve belirsizliği tek başına taşımamak olduğunu söyledi: "İlişkide erken sinyalleri fark etmek, duyguları açıkça konuşmak ve belirsizliğin oluşturduğu yükü tek başına taşımamak gerekir. Ghostinge maruz kalan kişinin de bunun kendi değerinden çok karşı tarafın içsel süreçleriyle ilgili olduğunu bilmesi önemli. Bunun yanında gerektiğinde profesyonel bir destek alınabilir."

Netlik, açıklık ve yüzleşebilme cesareti ilişkileri koruyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

