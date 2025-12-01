Seven Vega Sakarya Faz 2'de Havadan Görüntülendi — Denizaltı Boru Hattı Kuruluyor

Makaralı döşeme gemisi Seven Vega, Fatih Sarayburnu’na demirledi; Sakarya Gaz Sahası Faz 2 kapsamında denizaltı boru hattı kurulumuna başlayacak.

Seven Vega Sakarya Faz 2'de Havadan Görüntülendi — Denizaltı Boru Hattı Kuruluyor

Seven Vega Sakarya Faz 2 çalışmalarında havadan görüntülendi

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega, Fatih Sarayburnu'na demirledi. Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen Faz 2 çalışmaları kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek.

Gemi özellikleri

Seven Vega, 143 metre uzunluğunda olup, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek kapasiteye sahip gelişmiş bir makaralı döşeme gemisidir.

Kurulumun amacı ve zamanlama

Kurulacak boru hattının, Faz 2 kuyularından gelecek gazı Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracağı belirtildi. Ayrıştırılan doğal gazın daha sonra karaya taşınacak hatta iletileceği ifade edildi. Yılın başında tamamlanacak boru hattının, 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacağı kaydedildi.

Üretim hedefleri

Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor; böylece sahadaki toplam üretim kapasitesinin günlük 20 milyon metreküp'e ulaşacağı ifade edildi.

Görüntüler

Projenin önemli ayaklarından biri olan Seven Vega gemisi, proje alanında yapılan çalışmaları belgeleyen dronla havadan görüntülendi.

