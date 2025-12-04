Seydi Ali Reis Gemisi Karaya Alındı: Teknik Yenileme ve Kapasite Artışı

Sinop Üniversitesi'nin Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi, kapasite iyileştirme ve bakım çalışmaları için karaya alındı; Şubat ayında tamamlanıp yeniden denize indirilecek.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:56
Sinop Üniversitesi bünyesindeki ve bölgenin en donanımlı araştırma gemilerinden biri olan Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi, kapasite iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında karaya alındı.

Çalışmalar Yerinde İncelendi

Bakım ve iyileştirme sürecini yerinde inceleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Bilgin, Genel Sekreter Şenol Metin ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Altıntepe, yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Yapılan incelemelerde geminin teknik altyapısının güçlendirilmesine yönelik planlanan işlemler değerlendirildi ve sürecin işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tamamlama Tarihi ve Beklenen Etki

Şubat ayında tamamlanması planlanan bakım sürecinin ardından gemi yeniden denize indirilecek. Yenilenen ve güçlendirilen altyapısıyla Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi, bölgesel ve ulusal düzeyde yürütülecek bilimsel çalışmalara daha etkin katkılar sunarak, Sinop Üniversitesi araştırma kapasitesini ileriye taşıyacak.

