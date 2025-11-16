Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çaltıözü Mahallesi'nde saat 14.00'te orman yangını çıktı; ekipler 112 ihbarı üzerine sevk edildi ve müdahale başladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:01
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler

Seydikemer'de Orman Yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Çaltıözü Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Olayın Detayları ve Müdahale

Yangın, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

