Seydikemer'de Zehirlenme: AFAD ve KBRN Ekipleri Evde Detaylı İnceleme Yapacak

Olayın Detayları

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir zehirlenme vakası yaşandı. Olayda 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, iki kardeşi Fethiye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kardeşlerin tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve AFAD İncelemesi

Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı tarafından zehirlenmenin nedenini aydınlatmaya yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, evde olası kimyasal maddelerin tespiti amacıyla Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

Muğla AFAD ekipleri, olay yerine özel cihazlarla giderek ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmede durumun daha ayrıntılı araştırılmasının gerektiği belirtildi ve bölgeye KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin çağrılması gerektiği rapor edildi.

Talep üzerine KBRN ekipleri en kısa sürede olay yerine ulaşacak ve evde kapsamlı bir kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, olaya neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla detaylı araştırma gerçekleştirecek.

