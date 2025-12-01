Seyit Onbaşı, Vefatının 86. Yılında Kabrinde Anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin simge isimlerinden Seyit Onbaşı, vefatının 86. yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anıldı. 276 kiloluk top mermisini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren kahramanın mezarına, Çanakkale'deki tabyadan getirilen toprak döküldü.

Anma Töreni

Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Taşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı atışı ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi ve kabrine çiçekler bırakıldı.

Anma kapsamında Kocaseyit Mahallesi Camii'nde mevlit okutuldu; pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı. Törenin sonunda Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk top mermisini sırtlayıp İngiliz zırhlısını batırdığı an canlandırıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu törenden sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Koca Yürekli Adam Seyit Onbaşı’mızın vefatının 86. yıl dönümünde, Çanakkale Valimizle ve diğer mülki idare erkanla birlikte burada mezarı başındayız" dedi. Ustaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Onun o gün yaptığı kahramanlık, tabiri caizse Anadolu topraklarına bizim düşman istilasından kurtaran en önemli hamleydi. Tarihin dönüm noktası olan, savaşın dönüm noktası olarak ifade edilen o kahramanımızı şimdi burada rahmetle anıyoruz. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyorum."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise, "Bizler bugün onların bize emanet olarak bıraktıkları bu topraklarda huzur içerisinde, emniyet içerisinde yaşarken, onların bu kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, Seyit Onbaşı’nın vefat yıl dönümü münasebetiyle sayın Valimizle birlikte mezarını ziyaret ettik. Bir Fatiha okuduk bütün şehitlerimizle beraber. Allah makamlarını cennet eylesin. Kendilerini şükranla, minnetle yâd ediyoruz bütün şehitlerimizle birlikte" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, "Seyit Onbaşı sadece bir top mermisini sırtlanmamıştır Çanakkale’de, aynı zamanda bu milletin geleceğini sırtlanmış ve bugünkü kuşaklara kadar aktarılan çok önemli bir işe imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Kaşdemir, kahramanlıkları ve kahramanları unutmamanın önemine vurgu yaparak, "Vatan sağ oldu, fakat vatanın sağ olan evlatları olan bizler, onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha ortaya koymak adına bugün buradayız... Seyit Onbaşı’nın ruhu şad olsun ve Çanakkale’nin cümle kahramanlarının, aziz şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu bu topraklarda ebediyen var olsun" dedi.

