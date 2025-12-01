Seyitgazi'de Yangın Bölgesine 450 Fidan Dikildi — Zodyak Doğa Yürüyüşü Anma Etkinliği

Seyitgazi'de Yangın Bölgesine 450 Fidan Dikildi

Zodyak Doğa Yürüyüşü Ekibi, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yangından zarar gören ormanlık alanda gerçekleştirdiği etkinlikle 450 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, doğa yürüyüşü ile çevre bilinci oluşturmayı ve yangında kaybedilenleri anmayı amaçladı.

Etkinlik Detayları

Fethiye Köyü hattında bulunan ve yangınla mücadelede görev yapan 10 personelin şehit düştüğü bölgeye düzenlenen programa toplam 55 kişi katıldı. Katılımcılar, hem yürüyüş yaptı hem de fidan dikimi ile bölgenin yeniden yeşermesine katkı sundu.

Şehitler Anısına

Zodyak Doğa Yürüyüşü ekip lideri Mümtaz Ongun, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu alan, kaybettiğimiz kahramanlarımızın hatırasını yaşatan bir yer. Onların anısına, bölgenin yeniden yeşermesine katkı sunmak bizim için büyük bir onurdur. Doğa yürüyüşüyle doğa bilincini güçlendiren ve aynı zamanda sosyal sorumluluğu hatırlamak açısından şehitlerimizi anmak adına doğa yürüyüşleri özel bir anlam taşımaktadır. Birlikte attığımız her adımın geleceğe umut taşıdığına inanıyoruz. Bugün dikilen her fidan, yarının nefesi olacak."

Etkinlik, hem doğal yaşamın korunmasına dikkat çekti hem de kayıpların anısını yaşatmaya yönelik sosyal sorumluluk vurgusu yaptı.

ZODYAK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ EKİBİ, ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİ'NDE YANGINDAN ZARAR GÖREN ORMANLIK ALANDA HEM DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ HEM DE 450 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.