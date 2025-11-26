Sezai Karakoç 'Dirilişin Işığı' Hat Sergisiyle Vefatının 4. Yılında Anıldı

Sezai Karakoç vefatının 4’üncü yılında 'Dirilişin Işığı' hat sergisiyle anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç, vefatının 4’üncü yılı anısına Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Dirilişin Işığı' adlı hat sergisiyle yad edildi. Sergide usta edebiyatçının şiirleri hattatların elinden kaleme alınırken, öğrenciler açılışta Karakoç’un dizelerini seslendirdi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Serginin açılışına Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, hattat Mahmut Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Program, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı ve ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Çepni ve beraberindeki heyet kurdele kesti.

Öğrencilerin sunumu ve ilgi

Kudüs Şairi olarak bilinen Sezai Karakoç’un şiirleri, öğrenciler tarafından topluluk önünde okundu. Katılımcılar, serginin düzenlenişi ve hattat işçiliğine gösterilen özen nedeniyle yoğun ilgi gösterdi.

Hattat Mahmut Şahin'in vurguları

Padişahların 17 tanesi hattat, 26 tanesi şairdir. Yani şiirin ne demek olduğunu bilen bir milletiz. Yazılı medeniyetimizden bahsettiğimizde de İslam Medeniyetinde 800 yıldır Hz. Mevlana’nın, Hz. Yunus Emre’nin şiirlerinden de bunun son temsilcisi de Sezai Karakoç hocaydı. Biz medeniyetimizi, yazı yazarak anlatıyoruz. Her ne kadar batı bize barbar dese de biz barbar olmadığımızı bilen bir milletiz

Mahmut Şahin, Osmanlı padişahlarının da hattatlık geleneğine sahip olduğuna dikkat çekerek, yazı ve şiirin Türk-İslam medeniyetindeki yerini ve Sezai Karakoç’un bu geleneğin güncel temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

