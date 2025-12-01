SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

SGK düzenlemesiyle bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere prim gününe %25 ilave ve yaş indirimi ile 53 yaşında erken emeklilik yolu açılıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:10
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan annelere yönelik özel bir uygulama ile erken emeklilik imkânı sunuyor. 5510 sayılı kanun kapsamında hayata geçirilen düzenleme, primlere ekleme ve yaş haddinde indirim sağlayarak emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

Kimler yararlanıyor?

Uygulama, sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalıları kapsıyor. Kapsama giren kişiler arasında 4A, 4B ve 4C statüsündeki kadın sigortalılar yer alıyor. Ayrıca biyolojik anne olma şartı aranmıyor; evlat edinen veya koruyucu aile olarak bakımı üstlenen anneler de gerekli sağlık kurulu raporlarını (ör. ÇÖZGER) SGK'ya ibraz etmeleri halinde kapsam dahilinde değerlendiriliyor.

Prim gününe %25 bonus nasıl hesaplanıyor?

Düzenlemeye göre, bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalıştıkları sürenin %25'i toplam prim ödeme gün sayılarına ilave ediliyor. Teknik olarak her 360 güne 90 gün ilave edilerek bir yıllık çalışma emeklilik hesabında 450 gün olarak kaydediliyor. Örneğin; 5.000 prim günü bulunan bir anneye, ilave edilen 1.250 gün ile birlikte toplam 6.250 prim günü yazılıyor. Bu ek süreler için anneye herhangi bir borçlanma bedeli ödetilmiyor.

Yaştan indirim ve 53 yaş iddiası

Sistemin en önemli sonucu, kazanılan ilave prim günlerinin doğrudan emeklilik yaş haddinden düşürülmesi. Bu hesaplamayla birlikte emeklilik yaşı öne çekilebiliyor; uygulama, bazı durumlarda emekliliği 53 yaşına kadar geriye çekebiliyor. SGK'nın getirdiği bu yaklaşım, ağır sorumluluk altındaki annelere yönelik bir pozitif ayrımcılık niteliği taşıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen annelerin, gerekli sağlık raporları ve başvuru işlemleri için SGK ile iletişime geçmesi ve durum tespitinin yapılması gerekiyor.

