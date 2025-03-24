SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

SGK, usulsüz emekli maaşı alan 17 milyon emekliyi mercek altına aldı, maaş kesintileri başlıyor!

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:19
SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

SGK'dan Emeklilere Eş Zamanlı Operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği yenilikler ile emeklilik süreçlerinde önemli bir adım attı. Ülke genelinde 81 ilde aynı anda yapılan incelemelerle usulsüz emekli maaşı alanların tespiti için kapsamlı bir temizlik operasyonu başlatıldı.

17 Milyon Emekli Mercek Altında

17 milyon emeklinin kayıtlarını titizlikle inceleyen SGK, özel yazılımlar ve yapay zeka destekli sistemlerle usulsüzlükleri belirliyor. Malulen emeklilik ve sahte boşanma yoluyla dul maaşı alımında sıkça karşılaşılan usulsüzlükler, araştırma kapsamında öncelik kazandı.

Malulen Emeklilikte Usulsüzlük Tespiti

SGK'nın yaptığı detaylı incelemeler, malulen emeklilik başvurularında gerçekleşen büyük usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Sahte sağlık raporlarıyla malulen emekli olan ve yıllarca haksız yere maaş alan kişiler, tespit edilecek ve maaşlarının kesilmesiyle birlikte aldıkları tutarın yasal faiziyle geri ödenmesine karar verildi.

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Sağlık Raporları ile Yapılan Usulsüzlükler

Malulen emeklilikteki usulsüzlüklerin yanı sıra, son dönemde yaşanan sahte boşanma yoluyla dul maaşı alma girişimleri de tespit edilmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra aynı evde yaşamayı sürdüren ve bunu SGK'dan gizleyen kişiler, sıkı denetimlerden geçiyor. Bu tür haksız kazanç sağlayanların %100 tespiti için SGK yetkilileri, detaylı araştırmalara devam ediyor.

Usulsüzlük Tespit Edilenlerin Maaşları Kesilecek

SGK müfettişlerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda usulsüzlük tespit edilen kişilerin emekli maaşları kesilecek ve daha önce aldıkları tutarlar yasal faiziyle birlikte geri alınacak. SGK yetkilileri, bu sürecin kesinlikle takip edileceğini ve haksız kazançların önüne geçileceğini belirtti.

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