Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kabul Etti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile samimi görüşme gerçekleştirdi; sınır güvenliği, göç ve adli veri paylaşımı ele alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 07:36
Ulusal Saray'daki görüşmede sınır güvenliği ve işbirliği öne çıktı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da bir araya geldi.

Sheinbaum, görüşmenin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı ve görüşmenin samimi geçtiğini belirtti.

Sheinbaum, "Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığımız samimi görüşmede, birkaç aylık çalışmanın ardından sınır güvenliği ve hukuk uygulamaları konusunda işbirliği programını kararlaştırdık. Bu program 4 eksene dayanıyor: Karşılıklılık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ve karşılıklı güven." ifadelerini kullandı.

Meksika basınına göre Sheinbaum ile Rubio arasında bir saatten fazla süren görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik, göç, uyuşturucu ve adli veri paylaşımı konuları ele alındı.

