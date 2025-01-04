Siberağ-14 Operasyonları: 20 Şüpheli Yakalandı

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik Siberağ-14 operasyonlarının başarılı sonuçlandığını duyurdu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında toplamda 240 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre: 9'u tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor.

Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Faaliyetleri

İçişleri Bakanı, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi ile yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını ve internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ile konaklama hizmetleri adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduklarını açıkladı.

Ayrıca, yasa dışı bahis teşvikleri ve oyun paylaşımı gibi suçlamalardan dolayı da savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltı işlemleri sırasında çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Yerlikaya, siber güvenliğin sağlanması için sanal devriyelerin 7/24 görevde olduğunu vurgulayarak, operasyonun koordinasyonunu üstlenen cumhuriyet başsavcılıklarına ve bu operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.