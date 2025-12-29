DOLAR
Sıcak su torbası patladı: 23 yaşındaki Cansu Yılmaz vücudunun %25’i yandı

26 Kasım’da sıcak su torbası patlayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz’ın vücudunun yüzde 25’i yanarken uzmanlar her hafta 5-6 benzer vaka uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:18
Sıcak su torbası patladı: 23 yaşındaki Cansu Yılmaz vücudunun %25’i yandı

Sıcak su torbası patladı, genç kızın vücudunun yüzde 25'i yandı

İstanbul'da 26 Kasım gece saat 01.00'de yaşanan kazada, 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın karnına koyduğu sıcak su torbası patladı. Olay sonrası genç kız panikle hastaneye kaldırıldı; yapılan tetkikler sonucunda vücudunun yaklaşık %25'inin yandığı belirlendi.

Olayın ayrıntıları

Cansu Yılmaz olayı anlatırken, 'Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim... Kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik' dedi. Kılıfı olan torbanın adeta ikiye ayrıldığını, patlamayı kılıfı çıkardıktan sonra babasının gönderdiği fotoğrafla öğrendiğini belirtti.

Tedavi süreci ve mevcut durum

İlk müdahalenin ardından Yılmaz, Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan değerlendirmede el, kol, karın ve sağ bacak bölgesinde olmak üzere toplamda yaklaşık %25 yanık tespit edildi. Tedavisi yaklaşık 12 gün süren Yılmaz, yoğun bakım gerektirmeyen ancak titiz takip gerektiren bir süreç sonrasında taburcu edildi ve düzenli kontrolleri sürüyor.

Uzmandan uyarılar: Haftada 5-6 benzer vaka

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, kış aylarında soba, doğal gaz, elektrik ve sıcak su torbası kaynaklı yanıklarla sık karşılaştıklarını belirtti. Prof. Dr. Turan, 'Su torbasıyla ilgili her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz. Şu an servisimizde yatan 3 hasta var' diyerek uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Turan, ilk yardım ve güvenlik için şu hususları vurguladı: 'Sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmeli, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması gerekiyor. Çok eski, uygunsuz malzemelere su konulması ağır yanıklara yol açıyor.' Ayrıca yanıkların ilk müdahalesinde çeşme suyu sıcaklığında 15-20 dakika soğuk suyla soğutma ve sağlık merkezine gelene kadar ıslak, temiz bir malzeme ile üzerindeki enerjinin alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Mağdurun çağrısı: 'Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın'

Cansu Yılmaz, yaşadığı acıyı 'O acının tarifi yok' sözleriyle anlattı ve bir daha sıcak su torbası kullanmayacağını belirtti. Yılmaz, kullanacaklara şu uyarılarda bulundu: 'Havasını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın.'

Not: Uzmanlar, ev kazalarının masum görünmesine karşın ağır yaralanmalara yol açabildiğini; özellikle küçük çocukların ve yaşlıların bulunduğu ortamlarda sıcak sıvı ve ısı kaynaklarına karşı ekstra önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

