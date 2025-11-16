Siirt Eruh’ta 29 bin 350 metre asfalt çalışması tamamlandı

Siirt’in Eruh ilçesinde toplam 29 bin 350 metre BSK asfalt ve yol çizgi-şerit çalışmaları tamamlandı; Siirt genelinde 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:35
Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında, toplam 29 bin 350 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışması ile yol çizgi ve şerit düzenlemeleri tamamlandı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın açıklaması

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Eruh ilçesinde vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yolların daha güvenli ve konforlu hale geldiği vurgulandı. Eruh’ta da yollarımız, vatandaşlarımızın gönül rızası, huzuru ve devletimize duası ile güzelleşiyor. Bu kapsamda; Erenkaya-Özlüpelit-Dağdöşü Grup yolu, Kalender-Yeşilören yolu, Yeşilören-Payamlı-Kılıçkaya-Milan yolu, Milan-Kavaközü-Bağgöze-Çeltiksuyu Grup yolu, Bağgöze köy yolu, Kaşıkyayla, Çimencik köyü ve Çetinkol güzergahlarında toplam 29 bin 350 metre bitümlü sıcak karışım BSK asfalt yol ile yol çizgi ve şerit çalışmalarının tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

Vali Kızılkaya, Siirt genelinde 100 kilometrenin üzerinde yapılan BSK asfalt yolun, İl Özel İdaresine ait şantiyede mühendis, teknik personel ve işçilerin emeğiyle gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Yollarımız güzelleştikçe hemşerilerimizin yüzleri de gülmeye devam ediyor"

Kızılkaya, yatırımlar sayesinde ulaşım konforu ve güvenliğinin arttığını, köylerin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

