Siirt'te 26. Ulusal Çocuk Forumu: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Öne Çıktı

Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" gerçekleştirildi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bölgesel buluşma

Siirt'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen 26. Ulusal Çocuk Forumu, bir otelde düzenlendi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Vali Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sabri Sidar, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, kurum müdürleri, amirleri ve çocuklar katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün yaptığı konuşmada, 26. Ulusal Çocuk Formu Güneydoğu Anadolu buluşmasını Siirt’te yaptıklarını ve bölgesel toplantıların finalinin gelen fikirlerin hepsini süzerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a da aktarılacağını belirtti. Yenigün, “Bugün burada çocuk katılımı güçlendirmeyi, çocukların sesini daha gür duyurmaya, çocukların hem gerçek, hem de dijital dünyada haklarını korumaya yönelik yeni bir adım atmak üzere bir aradayız. Günümüz dünyasında çocuklarımız sadece okullarda, parklarda, sokaklarda değil, aynı zamanda ekranların, oyunların, uygulamaların ve sosyal medya platformlarının içinde de sosyalleşiyorlar” dedi.

"Artık çocukların yalnızca korunması değil, aktif dijital vatandaş olarak da güçlendirilmesi de önemli"

Yenigün, dijital dünyanın çocuklar için yeni bir yaşam alanı haline geldiğini vurgulayarak, “Çocukların dijital ortamlarda haklarını korumak hepimizin ortak görevi haline geliyor. Unutmamalıyız ki, çocukların çocuk hakları dijital ortamda aynen geçerli olmalıdır. Artık yeni bir çağdayız. Buna hepimiz dijital çağ diyoruz. Artık çocukların yalnızca korunması değil, aktif dijital vatandaş olarak da güçlendirilmesi de önemli. Bizler de Aile ve Hizmetler Bakanlığı olarak çocukların dijital dünyada daha güvenli, daha güçlü ve daha bilinçli varlı göstermeleri için mevzuat, politika farkındalık çalışmalarıyla bu süreci desteklemeye devam ediyoruz. 26. Ulusal Çocuk Forumunun dijital dünyada çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi yolunda yeni ufuklar açmasını diliyor, bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Kemal Kızılkaya ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ve UNICEF’in katkılarıyla 2000 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Çocuk Forumlarının bir yenisini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kızılkaya, her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen forumların, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan çocukların katılım hakkını hayata geçirmenin güçlü araçlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca bu yılın teması olan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları"nın çocukların dijitalleşme sürecinde karşılaştıkları fırsat ve riskleri gündeme taşıdığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sabri Sidar programın ülkenin yedi bölgesinde eş zamanlı yürütüldüğünü, Siirt’in de bu ulusal buluşmalardan birine ev sahipliği yaptığını belirtti. Sidar, forumun amacını çocukların dijital dünyayı güvenli, bilinçli ve donanımlı şekilde keşfetmelerini sağlamak; dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını desteklemek ve karşılaşabilecekleri risklere karşı onları daha güçlü bireyler olarak yetiştirmek şeklinde özetledi.

26. Ulusal Çocuk Forumu, bölgesel katılımla elde edilen görüş ve önerilerin politika yapıcılarla paylaşılacağı final sürecine zemin hazırlayacak.

