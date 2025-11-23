Siirt'te 'Baba' Turan Geyik'e Öğretmenler Günü'nde Vefa Ziyareti

Çocuk Evleri Sitesi'nden yetişenler emekli müdürlerini unutmadı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde farklı kademelerde 40 yılı aşkın süre görev yapan 66 yaşındaki Turan Geyik, eski öğrencilerinin sürpriz ziyaretiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde onurlandırıldı.

Geçen yıl Çocuk Evleri Sitesi'nden emekli olan Geyik, görevi boyunca 500'den fazla öğrencinin hayatına dokundu. 'Baba' lakabıyla anılan Geyik, eski öğrencilerini temsilen farklı kurumlarda görev yapan talebeleri tarafından Öğretmenler Günü'nde ziyaret edildi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ziyaret hakkında şunları söyledi: Kendileriyle bir vefa örneği göstererek hocalarını ziyaret etmek istedik. Kendisinin bizde emeği çoktur. Biz de bu emeğin karşılığı olarak özel bir günde kendisine sürpriz yaparak evine misafir olduk.

Turan Geyik ise 40 yılı aşkın hizmet sürecini ve yetiştirdiği gençlerle olan bağını anlattı: Aile ve Sosyal Hizmetler'de 40 yıla aşkın bir hizmetim oldu. Bu süre içerisinde sosyal hizmetlerde 500'e yakın gencin işe yerleştiğini ve Türkiye'nin değişik illerinde farklı kademelerde görev yaptığını gördüm. Kimi avukat, kimi doktor, kimi şube müdürü, kimi bölge müdürü, kimi şef, kimi memur. Onlarla hep diyalog halindeyiz, görüşüyoruz. Aracılığınızla hepsine selam gönderiyorum. Ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müdürümüz, şube müdürümüz, gençlerimiz ve yurttan ayrılan gencimiz beni ziyaret etti, çok onurlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 2024 yılında emekli oldum. Yüzde 90'ıyla görüşüyorum. Bir baba, ağabey gözüyle bakıyorlar. Ben de kendilerini çocuğum gibi gördüğüm zaman apayrı gururlanıyorum.

Mehmet Sait Ertaş, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Kalkınma Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek eski yılları andı: 2002-2008 yılları arasında Siirt Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kaldım. Turan Geyik müdürümüzdü. O, aslında bir müdürümüz değil, baba olarak görüyorduk. O yıllar içerisinde bize çok iyi davrandı. Kendisinin bana sağladığı imkanlar sayesinde 3 üniversite bitirmiş oldum. Yeri bende ayrıdır. Tüm yurt arkadaşlarımızda yeri ayrı olduğunu düşünüyorum. Sizin huzurunuzda arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kutluyorum. Allah, kendisine uzun ömürler versin.

SİİRT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE FARKLI KADEMELERDE 40 YIL AŞKIN ÖĞRETMENLİK VE MÜDÜRLÜK YAPAN 66 YAŞINDAKİ TURAN GEYİK, YETİŞTİRDİĞİ 500'E AŞKIN ÖĞRENCİSİNİ TEMSİLEN BİR GRUP TALEBESİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.