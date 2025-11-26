Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı

Hayır Çarşısı'nda geniş katılımlı dayanışma

Siirt’te Gazze halkı için iki günde 2 milyon 758 bin TL yardım toplandı. Organizasyonu, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi ortaklaşa düzenledi.

Etkinlik, 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen Hayır Çarşısı kapsamında gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyonda Siirt halkı büyük bir dayanışma ve duyarlılık sergiledi.

Çarşı boyunca süreci bizzat takip eden İl Müftüsü Şakir Pinal, etkinlikten ayrılmadı. Organizasyona İl Müftü Yardımcıları İbrahim Ensari ve Yahya Ertürk ile ilçe müftüleri de aktif destek verdi.

Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri, kadın ve erkek gönüllüler, vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları çarşıya katkı sundu. Özellikle 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin kumbaralarını Gazze için bağışlaması alanda duygu dolu anlara sahne oldu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya da hayır çarşısını ziyaret ederek destek verdi. Halkın yoğun teveccühüyle organizasyonun ilk gününde 603 bin TL, ikinci gününde ise 2 milyon 155 bin TL toplandı; toplam 2 milyon 758 bin TL oldu.

İl Müftüsü Şakir Pinal, Siirt halkının duyarlılığına teşekkür ederek, "Siirt halkı bugün yine gönlünün zenginliğini gösterdi. İlk gün 603 bin lira, ikinci gün ise 2 milyon 155 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 758 bin lira tutarında çok kıymetli bir emanet toplandı. Bu yardımlar tamamen Gazze halkına ulaştırılacaktır. Emeği geçen, destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun. Gazze’deki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu Hayır Çarşısı, onların yalnız olmadığını gösteren bir merhamet ve kardeşlik tablosudur. Rabbim yapılan tüm yardımları dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Siirt olarak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

