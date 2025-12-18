DOLAR
Siirt'te Kar Ulaşımı Vurdu: 10 Köy ve Pervari-Van Yolu Kapandı

Siirt Pervari'de yoğun kar nedeniyle 10 köyün ve Pervari-Van/Çatak bağlantı yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:04
İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor

Siirt’te 10 köyün ulaşımını sağlayan ve aynı zamanda Pervari-Van/Çatak bağlantısını oluşturan grup köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Pervari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı yaklaşık 10 köyün ulaşımını sağlayan ve aynı zamanda Pervari-Van/Çatak bağlantısını oluşturan grup köy yolunda kar temizleme çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri dün geceden bu yana yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun kapanmasının ardından açma ve genişletme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları ve direktifleri doğrultusunda Pervari ilçemizde yoğun bir mesai yürütmekteyiz. Şu ana kadar kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerimizin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz."

Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü ve sürücüler ile vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildiriyor.

