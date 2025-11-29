Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur 74 Gün Sonra Baykan'da Ölü Bulundu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül’de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur, 74 gün sonra Baykan’ın Atabağ beldesinde jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu.

Olayın Detayları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül tarihinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından 74 gün sonra bulundu.

Jandarma ekiplerinin arama faaliyetleri sonucu Batur’un cansız bedeni, Baykan ilçesi Atabağ beldesinde jandarmanın kadavra köpeği tarafından tespit edildi.

Batur’un cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildi ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

