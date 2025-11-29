Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur 74 Gün Sonra Baykan'da Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül tarihinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından 74 gün sonra bulundu.

Jandarma ekiplerinin arama faaliyetleri sonucu Batur’un cansız bedeni, Baykan ilçesi Atabağ beldesinde jandarmanın kadavra köpeği tarafından tespit edildi.

Batur’un cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildi ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE KAYBOLAN 83 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI RAMAZAN BATUR’UN CANSIZ BEDENİ 74 GÜN SONRA BAYKAN İLÇESİNDE BULUNDU.