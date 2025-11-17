Siirt'te Kurtalan-Batman Karayolu'nda Trafik Kazası: Maddi Hasar

Siirt'te Kurtalan-Batman Karayolu'nda Trafik Kazası

Yağış nedeniyle kaygan zemin çarpışmaya yol açtı

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te dün gece saatlerinde Kurtalan-Batman karayolu üzerinde bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın, yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Yetkililer tarafından kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

SİİRT’TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASAR OLUŞTU.