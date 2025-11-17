Siirt'te Kurtalan-Batman Karayolu'nda Trafik Kazası: Maddi Hasar

Siirt'te Kurtalan-Batman karayolunda gece çarpışma: ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:28
Yağış nedeniyle kaygan zemin çarpışmaya yol açtı

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te dün gece saatlerinde Kurtalan-Batman karayolu üzerinde bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın, yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Yetkililer tarafından kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

