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Siirt'te Polisler Kavga İhbarında Kutlama ile Karşılaştı

Siirt'te kavga ihbarına giden polisler, sürpriz kutlamayla duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:04
Siirt'te Polisler Kavga İhbarında Kutlama ile Karşılaştı

Siirt'te, Kezer Çayı mevkiindeki bir işletmede kavga çıktığı yönünde gelen ihbar, polis ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesine neden oldu. Ancak ekipler, büyük bir sürprizle karşılaştı.

İşletmede, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan kutlama, polis ekiplerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Polis ekipleri, işletme sahipleri tarafından çiçeklerle karşılanırken, özel olarak hazırlanan pasta da kesildi. İşletme sahibi Sırrı Ulu, halkın her zaman yanında olan polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bu anlamlı günde polislerin yanında olduklarını vurguladı.

Siirt'te bir işletmede kavga çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi...

Siirt'te bir işletmede kavga çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Siirt'te bir işletmede kavga çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi...

Siirt'te bir işletmede kavga çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

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