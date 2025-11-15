Siirt’te sürülere reflektif bant takıldı — Hayvan kazaları önleniyor

Siirt’te sürülere reflektif bant uygulaması: Hayvan kazalarını önleme çalışması

Uygulamanın detayları

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Kısım Amirliği koordinesinde, Trafik Jandarması Timleri tarafından il genelinde küçükbaş hayvan hareketliliğinin mevsimsel olarak artması nedeniyle hayvana çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarını önlemeye yönelik bir çalışma yürüttü.

Yürütülen faaliyet kapsamında, özellikle yolların yakınında otlatılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların görünürlüğünü artırmak amacıyla hayvanların kulak küpelerine reflektif şerit bant uygulandı.

Bu uygulama ile sürücülerin gece ve düşük görüş şartlarında hayvanları daha kolay fark etmesi ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik güvenliği konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

