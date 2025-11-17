Siirt’te Zabıta Denetimi: 10 İş Yerine 29 bin 530 lira Ceza

Belediye ekipleri 10-17 Kasım 2025 tarihlerinde yoğun denetim yaptı

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve halkın kamu alanlarından sorunsuz faydalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında 330 iş yeri denetlendi, 110 iş yerine uyarı verildi ve kurallara uymayan 10 iş yerine 29 bin 530 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca vatandaşlardan gelen 65 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Denetimler kapsamında seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarılmış; mevzuata aykırı uygulamalara yaptırım uygulanmıştır.

