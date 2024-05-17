Silah kaçakçılarına ağır darbe: “Mercek-19” operasyonlarında bin 877 silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mercek-19” operasyonları bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, 77 ilde yapılan operasyonla sonucunda, çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirilmiş olduğunu ve silah kaçakçılığı suçuna bulaşmış 2 binin üzerinde kişiye işlem yapıldığını duyurdu.

Son 5 gün içerisinde, 77 ilde gerçekleştirilen “Mercek-19” operasyonları sonucunda, bin 315 ruhsatsız silaha; 355 ruhsatsız av tüfeğine; 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabancaya; 53 uzun namlulu tüfeğe el konuldu.

Bunlarla beraber yasa dışı silah üretimi ve silah kaçakçılığı operasyonları kapsamında Şırnak’ta 10 bin 488 silah parçası ve 299 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında İstanbul’da 316; Adana’da 122; İzmir’de 106; Konya’da 62; Diyarbakır’da ise 143 şüpheli gözaltına alındı. 77 ilde 2 bin 89 şahıs hakkında da işlem gerçekleştirildi.