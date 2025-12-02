Silivri'de BOTAŞ Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'de BOTAŞ tesislerinde yangın

Silivri Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesis boşaltıldı ve alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yerine sevk edilen ekipler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek bölgeyi güvenlik altına aldı.

Hasar ve tahliye

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak güvenlik nedeniyle tesis tahliye edildi. Yetkililer tahliye ve güvenlik önlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Müdahale ve güncel durum

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

