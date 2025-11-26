Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Silivri sahilinde saat 22.00 civarında denizde erkek cesedi bulundu; ekipler sudan çıkardı, ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:58
Olay saat 22.00 sıralarında gerçekleşti

Silivri sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde ilk inceleme yapıldı.

Yapılan ön incelemede, söz konusu şahsın 40’lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

