Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Olay saat 22.00 sıralarında gerçekleşti

Silivri sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde ilk inceleme yapıldı.

Yapılan ön incelemede, söz konusu şahsın 40’lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SİLİVRİ SAHİLİNDEKİ ÇAY BAHÇELERİ MEVKİİNDE DENİZDE BULUNAN ERKEK CESEDİ BULUNDU. CESET, İNCELEMENİN ARDINDAN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ.