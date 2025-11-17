Simav'da 'Üç Etek (Yırıklı) Gecesi' Coşkuyla Geçti

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 'Üç Etek Gecesi' kadınların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu; halay, yöresel müzik ve çekilişle coşku yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:52
Yöresel kıyafetler, halay ve sürpriz ödüllerle unutulmaz gece

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 'Üç Etek Gecesi', yoğun katılım ve renkli görüntülerle hafızalara kazındı. Kadınlar, geleneksel Yırıklı kıyafetleriyle gece boyunca doyasıya eğlendi.

Etkinlik, Yeni Düğün Salonu'nda şehitler için yapılan saygı duruşu ve dua ile başladı. Organizasyonu üstlenen Macide Altınışık, geceye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti: "Yırıklı gecesi, yani üç etek gecesi için bizlere o kadar çok talep geldi ki, firmamız organizasyonunda böyle bir gece düzenlemeye karar verdik. Bize destek olan tüm kadınlara, misafirlerimize ve özellikle Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun'a sonsuz teşekkür ederim."

Gecede üç eteklerini giyen kadınlar, davul-zurna eşliğinde uzun halaylar çekerek eğlencenin tadını çıkardı. Katılımcılar sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirirken, DJ Emine'nin çaldığı yöresel parçalarla coşku doruğa ulaştı.

Etkinlik, gece sonunda düzenlenen çekilişle sürdü. Katılımcılara abiye kiralama, abiye hediye ve çeşitli sürpriz ödüller verildi. Birlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleşen Yırıklı Gecesi, Simav'da uzun süre konuşulacak bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

