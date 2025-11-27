Sincan Belediyesi'nden 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Etkinlik

Sincan Belediyesi, 25 Kasım’da Belören’de fidan dikimi ve Ulubatlı Hasan Mahallesi Semt Pazarı’nda KADES bilgilendirmeleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:21
Fidan dikimi ve pazar stantlarıyla farkındalık

Sincan Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Etkinlikler ilk olarak Belören'de gerçekleştirilen fidan dikimi ile başladı.

Fidan dikiminin ardından çalışmalar Ulubatlı Hasan Mahallesi Semt Pazarı'na taşındı. Pazarda kurulan stantlarda halk bilgilendirildi, KADES uygulaması hakkında polisler tarafından broşürler dağıtıldı ve pazar tezgahlarında kadına yönelik şiddete dikkat çeken farkındalık mesajları yer aldı.

Düzenlenen etkinliğe Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı; programlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

