Sincan Belediyesi'nden 3 Aralık'ta 'Umudun Kanatları' Tiyatrosu

Sincan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü 'Umudun Kanatları' ile Kutladı

Sincan Belediyesi, ‘Umudun Kanatları’ özel eğitim grubunun sahnelediği tiyatro oyunu ve sema gösterisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle andı.

Etkinlik ve Gösterim

Lale Konferans Salonu'nda sergilenen ‘Tepetaklak Bir Dünya’ adlı oyun, izleyicilere iyiliğin hâkim olduğu, kötülüğün bulunmadığı bir dünya temasını aktardı. Oyunda filistin'de yaşanan zulme dikkat çekilirken, gösterinin ardından gerçekleştirilen sema performansı da özel bireylerin yeteneklerini gözler önüne serdi.

Salon tıklım tıklım doldu ve gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. ‘Umudun Kanatları’ grubu, azim ve emekle engellerin aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Başkan Ercan'ın Mesajı

Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Başkan Ercan gösterimi izledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerimiz tiyatro oyunuyla çok güzel bir mesaj verdiler. Kalpleri sevgi ve mutluluk dolu. Onların dünyasında şiddet yok, sömürü yok, güçlünün zayıfı ezdiği bir düzen yok. Onlar böyle güzel bir dünyanın insanları. Bu oyundan çıkan mesaj her şeyi çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ben her birine çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar, var olsunlar"

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratma ve özel bireylerin yeteneklerini görünür kılma hedefiyle başarılı bir şekilde tamamlandı.

