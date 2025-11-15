Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem: Kuafördeki Gelin Elif Özdemir Panik Yaşadı

Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Kuafördeki gelin panik yaşadı

Balıkesir'de öğle saatlerinde sarsıntı; akşam düğünü olan gelin tedirgin

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akşamki düğününe hazırlanan Elif Özdemir, kuaförde saçını yaptırırken depremi hissetti ve kısa süreli panik yaşadı.

Her şeyin kusursuz ve dört dörtlük olmasını bekleyen Özdemir, sarsıntının akşam tekrarlamasından korktuğunu belirtti.

Balıkesir’de devam eden deprem fırtınası bölge sakinlerinde endişe yaratmaya devam ediyor.

Özdemir, kuaförde yaşadığı anı, "Akşama düğünüm var. Umarım akşam bir deprem daha olmaz" sözleriyle anlattı.

