Sındırgı'da Deprem Sonrası Çocuklara Moral: Geleneksel Oyunlar Tırı Etkinliği

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara moral kazandırmak amacıyla Geleneksel Oyunlar Tırı ilçeye gelerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde; Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sındırgı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında gün boyu süren programa yüzlerce çocuk ve aile katıldı.

Destek ve Ulaşım

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların motivasyonunu artırmayı hedefleyen programa Sındırgı Belediyesi aktif destek verdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların etkinlik alanına ulaşımını sağlarken gün boyunca mısır ikramında bulundu.

Oyunlar ve Kültürel Aktarım

Ankara’dan yola çıkarak deprem bölgelerini gezen Geleneksel Oyunlar Tırında mangala, aşık oyunu, halat çekme, çemberbaz ve mas güreşi gibi çok sayıda geleneksel oyun çocuklarla buluşturuldu. Etkinlik, hem deprem bölgesindeki çocuklara moral sağladı hem de kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulundu.

Alan Koordine Sorumlusu Gülyeter Yaşar, Sındırgı’nın tırla ulaştıkları 66. şehir olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen çocuklarla birlikte bir nebze olsun yaşadıkları travmayı oyunla hafifletmeye çalışıyoruz. Mangala, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı gibi birçok oyunu hem tanıtıyor hem de çocuklarla birlikte oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken, aileler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA MORAL DESTEĞİ