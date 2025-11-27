Sındırgı'da Deprem Sonrası Çocuklara Moral: Geleneksel Oyunlar Tırı

Sındırgı'da depremden etkilenen çocuklara moral vermek için Geleneksel Oyunlar Tırı etkinliği düzenlendi; yüzlerce çocuk ve aile katıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:57
Sındırgı'da Deprem Sonrası Çocuklara Moral: Geleneksel Oyunlar Tırı

Sındırgı'da Deprem Sonrası Çocuklara Moral: Geleneksel Oyunlar Tırı Etkinliği

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara moral kazandırmak amacıyla Geleneksel Oyunlar Tırı ilçeye gelerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde; Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sındırgı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında gün boyu süren programa yüzlerce çocuk ve aile katıldı.

Destek ve Ulaşım

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların motivasyonunu artırmayı hedefleyen programa Sındırgı Belediyesi aktif destek verdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların etkinlik alanına ulaşımını sağlarken gün boyunca mısır ikramında bulundu.

Oyunlar ve Kültürel Aktarım

Ankara’dan yola çıkarak deprem bölgelerini gezen Geleneksel Oyunlar Tırında mangala, aşık oyunu, halat çekme, çemberbaz ve mas güreşi gibi çok sayıda geleneksel oyun çocuklarla buluşturuldu. Etkinlik, hem deprem bölgesindeki çocuklara moral sağladı hem de kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulundu.

Alan Koordine Sorumlusu Gülyeter Yaşar, Sındırgı’nın tırla ulaştıkları 66. şehir olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen çocuklarla birlikte bir nebze olsun yaşadıkları travmayı oyunla hafifletmeye çalışıyoruz. Mangala, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı gibi birçok oyunu hem tanıtıyor hem de çocuklarla birlikte oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken, aileler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA MORAL DESTEĞİ

DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA MORAL DESTEĞİ

DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA MORAL DESTEĞİ

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?