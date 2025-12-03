Sındırgı’da Deprem Yaraları Sarılıyor

Vali İsmail Ustaoğlu, 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hızla ilerlediğini, barınma ve altyapıda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:53
Sındırgı’da deprem çalışmalarında hızlı ilerleme

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde ilçede yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yürütülen çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın talimatları ve bakanların yakın takibiyle sürdürüldüğünü vurguladı. Vali Ustaoğlu, devletin ilk andan itibaren vatandaşın yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve bakanlara teşekkür etti.

Saha çalışmaları ve moral etkinlikleri

Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Gezen Sinema Tırında çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Ustaoğlu, deprem sürecinde moral faaliyetlerinin önemine dikkat çekti ve ardından esnaf ziyaretleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ustaoğlu: Açıkta vatandaşımız yok

Vali Ustaoğlu, ilçedeki konut ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Sındırgı’da açıkta kalan tek bir vatandaşımız yok" dedi. Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı ve bakanların ilçeye gösterdikleri yakın ilgi için minnet duyduklarını söyledi ve "Deprem konutlarımız hızla yükseliyor; inşallah bir yıl içinde deprem konutlarımızı tamamlayarak bu acıyı geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. Ziyaretlerin sonunda Alacaatlı kırsal mahallesinde depremzede vatandaşların taleplerini dinledi.

Hasar tespit ve barınma çalışmaları

10 Ağustos depremi sonrası ilçeye 260 konteyner sevk edildi; bunların büyük kısmı kırsal mahallelere kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında 830 konut ağır hasarlı, 45 ahır ve 53 iş yeri kullanılamaz durumda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun sözünü takiben, 38 gün içinde 520 konut, 10 iş yeri ve 1 camiın temelleri atıldı. Alacaatlı Mahallesi’nde hak sahibi 40 vatandaşın konutlarının inşaatı hızla yükseliyor.

27 Ekim depremi sonrasında ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilçeye gelerek çalışmaları koordine etti ve 170 konteyner ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İkinci hasar tespitlerinde 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yeri ağır hasarlı veya acil yıkılması gereken durumda belirlendi. Kırsalda hayvancılığın devamı için 70 hayvan çadırı, ibadetin aksamaması için 10 çadır mescit ve 2 cami için prefabrik mescit kuruldu.

