Sındırgı'da Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. İlçe genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, günlük yaşam ve trafik akışı olumsuz etkilendi.

Trafikte aksamalar ve uyarılar

Özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı ve ulaşım hızlandıramadı. Kritik noktalarda görev yapan polis ekipleri, sürücüleri daha dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları konusunda uyardı.

Kırsal kesimde de etkili oldu

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalle yollarında da görüş mesafesinin oldukça azaldığı öğrenildi. Bu durum, özellikle dar ve virajlı kırsal güzergahlarda risk oluşturdu.

Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji, sisin yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer, gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin alınacağını ifade etti.

