Sındırgı'da Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Balıkesir Sındırgı'da gece başlayan sis sabah yoğunlaştı; görüş mesafesi düştü, trafik yavaşladı, polis ve Meteoroloji uyardı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:46
Sındırgı'da Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Sındırgı'da Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. İlçe genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, günlük yaşam ve trafik akışı olumsuz etkilendi.

Trafikte aksamalar ve uyarılar

Özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı ve ulaşım hızlandıramadı. Kritik noktalarda görev yapan polis ekipleri, sürücüleri daha dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları konusunda uyardı.

Kırsal kesimde de etkili oldu

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalle yollarında da görüş mesafesinin oldukça azaldığı öğrenildi. Bu durum, özellikle dar ve virajlı kırsal güzergahlarda risk oluşturdu.

Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji, sisin yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer, gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin alınacağını ifade etti.

SINDIRGI İLÇESİNDE GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN SİS, SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

SINDIRGI İLÇESİNDE GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN SİS, SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

SINDIRGI İLÇESİNDE GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN SİS, SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü
7
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi