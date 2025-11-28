Sinop Akliman Köprü Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Sinop Akliman'da sürdürülen köprü projesinde zemin güçlendirme ve kazık çalışmaları devam ediyor; tamamlandığında bölge trafiği ve turizm rahatlayacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:59
Sinop’un Akliman bölgesinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla başlatılan köprü projesinde çalışmalar yoğun tempoyla devam ediyor. Proje, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Çalışmalar ve güvenlik önlemleri

Çalışma kapsamında sahada ağır iş makineleriyle zemin güçlendirme ve temel kazık çakma işlemleri yürütülüyor. Ekipler, köprünün taşıyıcı sistemlerini oluşturacak kazıkların yerleştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Alanda güvenlik önlemleri artırılırken, yol daralmasına karşı sürücüler için uyarı levhaları konuldu.

Beklenen etki ve takvim

Yetkililer, projenin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini ve hava şartlarının elverdiği sürece çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildiriyor. Projenin tamamlanmasının ardından Akliman girişindeki trafik akışının önemli ölçüde rahatlayacağı ve bölgenin hem şehir içi trafiğine hem de turistik hareketliliğine katkı sağlayacağı bekleniyor.

